DJ WOCHENVORSCHAU/11. bis 17. April (15. KW)

=== M O N T A G, 11. April 2022 *** 03:30 CN/Verbraucherpreise März *** 08:00 GB/BIP Februar *** 08:00 GB/Handelsbilanz Februar *** 08:00 GB/Industrieproduktion Februar 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:00 FR/OECD, Frühindikator März 13:00 DE/Mercedes-Benz Group AG (ehemals Daimler AG), ESG Conference (online) D I E N S T A G, 12. April 2022 06:50 CH/Givaudan SA, Umsatz 1Q, Vernier *** 07:00 DE/Evotec SE, Jahresergebnis, Hamburg *** 08:00 DE/Verbraucherpreise März (endgültig) *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten März 08:00 GB/Easyjet plc, Trading Update 1H, Luton *** 10:00 EU/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe 10:00 DE/Ceconomy AG, ao HV (virtuell); anschließend gesonderte Versammlung der Vorzugsaktionäre (virtuell) *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen April 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 2-jährige Bundesschatzanweisung über 5,5 Mrd Euro (Kupon: 0,00%) *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 13:30 NL/Airbus Group, HV, Amsterdam *** 14:30 US/Verbraucherpreise März *** 14:30 US/Realeinkommen März *** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 17:45 FR/LVMH, Umsatz 1Q, Paris 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht - DE/Mutares SE & Co KGaA, Jahresergebnis, München M I T T W O C H, 13. April 2022 *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen März, Frankfurt *** 08:00 GB/Verbraucherpreise März *** 10:00 DE/Wirtschaftsforschungsinstitute, Vorstellung Frühjahrsgutachten, Berlin 10:00 FR/Internationale Energieagentur, Monatsbericht zum Ölmarkt *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 4 Mrd Euro (Kupon: 0,00%) 12:30 US/Blackrock Inc, Ergebnis 1Q, New York *** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 1Q, New York 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Erzeugerpreise März 15:00 NL/Stellantis NV, Online-HV *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage April - DE/Eurex, Kleiner Verfallstag für Aktienindex-Optionen *** - CN/Handelsbilanz März - Verkürzter Börsenhandel Norwegen (bis 13:10) D O N N E R S T A G, 14. April 2022 07:00 SE/Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 1Q, Stockholm 07:00 NL/TomTom NV, Ergebnis 1Q, Amsterdam *** 08:00 FR/Hermes International SCA, Umsatz 1Q, Paris 10:00 NL/Shop Apotheke Europe NV, Online-HV 10:30 DE/Beiersdorf AG, Online-HV 12:00 DE/Cliq Digital AG, Online-HV *** 12:50 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 1Q, San Francisco *** 13:25 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 1Q, New York *** 13:45 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung *** 14:30 EU/EZB, PK nach Ratssitzung, Frankfurt *** 14:30 US/Import- und Exportpreise März *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz März *** 15:00 US/IWF, Rede (virtuell) der Geschäftsführenden Direktorin Georgieva vor der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan April (1. Umfrage) *** 16:00 US/Lagerbestände Februar - Verkürzter Börsenhandel Schweden, US-Anleihemarkt (bis 20:00) - Börsenfeiertag Dänemark, Norwegen F R E I T A G, 15. April 2022 - Börsenfeiertag Deutschland, Österreich, Australien, Belgien, Schweiz, Hongkong, Dänemark, Spanien, Frankreich, Großbritannien, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schweden, Finnland, Singapur, USA ===

