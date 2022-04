Die Porsche Automobil Holding SE (ISIN: DE000PAH0038), Stuttgart, weist für das Geschäftsjahr 2021 ein Konzernergebnis nach Steuern von 4,6 Milliarden Euro aus (Vorjahr: 2,6 Milliarden Euro). Maßgeblich beeinflusst ist das Konzernergebnis nach Steuern durch das at Equity-Ergebnis aus der Kernbeteiligung an der Volkswagen AG, Wolfsburg, von 4,6 Milliarden Euro. Im Vorjahr hatte dieses 2,7 Milliarden Euro betragen. Die Nettoliquidität des Porsche SE Konzerns belief sich zum 31. Dezember 2021 auf 641 Millionen Euro, nach 563 Millionen Euro im Vorjahr. Der Zuwachs lässt sich in erster Linie auf einen ...

