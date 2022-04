Schon einmal hat BYD versucht seine Halbleitersparte BYD Semiconductor an die Börse zu bringen und ist aufgrund von Unregelmäßigkeiten bei einer beteiligten Anwaltskanzlei gescheitert. In einem zweiten Anlauf sollte es dann klappen mit dem Börsengang, doch auch dieser wurde nun wieder ausgesetzt.Das teilte die Shenzhen Stock Exchange am Donnerstag mit. Die Halbleitersparte von BYD will nun den Antrag auf Börsenzulassung so schnell wie möglich an der Börse in Shenzhen einreichen. Davor müssen allerdings ...

Den vollständigen Artikel lesen ...