Excellon Resources Inc. (TSX:EXN, NYSE:EXN; FRA:E4X2) hat ein herausforderndes Jahr 2021 hinter sich gebracht. So könnte man den jüngsten Rückblick anlässlich der Finanzergebnisse für das 4. Quartal und für das Jahr 2021 zusammenfassen. In den Worten von Brendan Cahill, President und Chief Executive Officer: "Im Laufe des Jahres 2021 konnten wir eine Reihe von Erfolgen verbuchen, hatten aber auch mit einigen Herausforderungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...