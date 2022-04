HAMBURG (dpa-AFX) - Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) will einen Start des geplanten Nahverkehr-Rabatts spätestens zum 1. Juni. Wissing sagte am Freitag nach einem Treffen mit Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD), er sei am Donnerstag in Schleswig-Holstein gewesen, dort habe man ihm signalisiert, man sei bereit, das Ganze zum 1. Mai umzusetzen. "Spätestens zum 1. Juni würde ich sagen, muss es kommen", sagte Wissing. "Wir sollten es nicht zu sehr in den Sommer verlagern, denn wir wollen ja jetzt in der akuten Situation einen Anreiz zum Energiesparen setzen."

Zuvor hatte ein Sprecher des Ministeriums in Berlin gesagt, Wissing halte einen Start des geplanten Nahverkehr-Rabatts zum 1. Mai für möglich. Die Spitzen von SPD, Grünen und FDP hatten in der vergangenen Woche beschlossen, dass für 90 Tage eine Fahrkarte im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) für 9 Euro pro Monat eingeführt werden soll - damit Autofahrer angesichts der hohen Spritpreise umsteigen. Viele Fragen zur Umsetzung aber sind noch offen. Dazu hatten Bund und Länder eine Arbeitsgruppe eingesetzt.

Wissing bekräftigte, er empfehle, den Rabatt über ein Online-Ticket anzubieten. "Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, dafür extra Tickets zu drucken oder Fahrkartenautomaten umzustellen." Das günstige ÖPNV-Ticket könne auch dazu beitragen, bei der Digitalisierung der Systeme einen Schritt weiterzukommen. Es gebe "nicht ganz moderne administrative Strukturen in der Fläche" im ÖPNV-Bereich./hoe/DP/nas