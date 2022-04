NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen sind am Freitag nach zwei schwachen Handelstagen mit moderaten Gewinnen in das neue Quartal gestartet. Robuste Zahlen vom Arbeitsmarkt im März stützten.

Der Dow Jones Industrial legte um 0,34 Prozent auf 34 797,49 Punkte zu. Der S&P 500 stieg um 0,27 Prozent auf 4542,18 Punkte und für den Nasdaq 100 ging es um 0,11 Prozent auf 14 853,53 Punkte hoch.

Trotz eines zwischenzeitlichen Rekordhochs liegt der bekannteste Wall-Street-Index Dow nach den ersten drei Monaten des neuen Jahres mit rund 5,5 Prozent im Minus und der marktbreite S&P 500 mit 5 Prozent. Deutlich schlechter schnitt der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 ab mit gut 9 Prozent Verlust. Die von der US-Notenbank Fed eingeleitete Zinswende bewog viele Anleger, sich von ihren Tech-Lieblingen zu trennen. Im abgelaufenen Monat allerdings war allen drei Indizes nach zwischenzeitlichen Tiefs eine deutliche Erholung gelungen - auch dank der Erholung der US-Wirtschaft von der Pandemie./ck/he

