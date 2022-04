Vor 30 Jahren gestaltete der Architekt und Designer Mikhail Anikst den ersten Geschäftsbericht für die Zumtobel Group. Initiiert durch Jürg Zumtobel, damals CEO des Unternehmens, wird diese Tradition heute von Isabel Zumtobel, Head of Arts & Culture, weitergeführt. Der Grundgedanke ist, die enge Verbindung des Unternehmens zu Kunst und Kultur darzustellen. Über die Jahre hinweg wurden daher verschiedenste Persönlichkeiten eingeladen, den Geschäftsbericht in Auseinandersetzung mit dem Thema Licht zu gestalten. Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums ist im Dornbirner Lichtforum nun die Ausstellung "Licht 30 Jahre Architektur-Design-Kunst" zu sehen. Am 31. März lud das Unternehmen zur Eröffnung und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...