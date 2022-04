Digitale Identität und Besitzfaktor-APIs bieten leistungsstarke neue Authentifizierungsinstrumente, die Unternehmen bei der Bekämpfung der wachsenden Bedrohung durch Cyberkriminalität unterstützen

tru.ID (https://tru.id), die bahnbrechende passwortlose Authentifizierungsplattform, die die Kryptographie von SIM-Karten nutzt, gibt heute bekannt, dass sich Sorenson Ventures neben Episode 1, MMC Ventures und NHN Ventures an seiner Seed-Finanzierungsrunde beteiligt hat, wodurch sich die Gesamtfinanzierung des Unternehmens in der Seed-Phase auf 9 Mio. US-Dollar erhöht. Sorenson verfügt über starke Verbindungen in die USA, die für das Unternehmen bei der Vorbereitung der Markteinführung seiner Dienste in den USA von großem Nutzen sein werden.

tru.ID hilft Unternehmen, die Bedrohung durch Cybercrime-Angriffe auf Kunden und Mitarbeiter in Höhe von 1 Billion Dollar zu bewältigen. In der heutigen Post-COVID-Hybridwelt sind herkömmliche Authentifizierungsmethoden mit Passwörtern und PIN-Codes, die per E-Mail oder SMS verschickt werden, nicht mehr zweckmäßig sie sind anfällig für kriminelle Angriffe wie Phishing und bieten eine schlechte Benutzererfahrung. Unternehmen versuchen schon seit Jahren, Passwörter zu ersetzen, haben aber bisher keine sichere und skalierbare Lösung gefunden. Jetzt gibt es eine Lösung, die die Allgegenwärtigkeit des Mobiltelefons mit der kryptografischen Sicherheit der SIM-Karte kombiniert.

Paul McGuire, Mitbegründer und CEO von tru.ID, sagt: "Cyberkriminalität bedroht alle Online-Geschäfte. Die jährlichen Kosten werden auf über 1 Billion Dollar geschätzt, Tendenz steigend. Eine der größten Schwachstellen ist das Passwort. Doch eine sichere Alternative zu finden, die einfach zu benutzen und breit verfügbar ist, hat sich als unmöglich erwiesen bis jetzt. tru.ID bringt eine neue Lösung, die die Welt dringend braucht: starke Online-Sicherheit, die benutzerfreundlich ist und die jeder bereits in der Tasche hat."

Die SIM-Karte ist die gleiche hochsichere Technologie, die auch in jeder Kreditkarte steckt, und es sind bereits mehr als 5 Milliarden SIM-Karten im Einsatz. Das bedeutet, dass jeder Kunde und jeder Mitarbeiter bereits einen kryptografisch sicheren digitalen Identitäts-Token in der Tasche hat. tru.ID macht diese revolutionäre neue Sicherheitslösung über eine API-basierte SaaS-Plattform verfügbar.

Bereits in 20 Märkten vertreten, baut tru.ID sein Netz weiter aus.

Rob Rueckert, Partner bei Sorenson Ventures, erklärt: "Heutzutage sind Unternehmen, die online tätig sind oder aus der Ferne arbeiten, einer ständigen Bedrohung durch Cyberangriffe ausgesetzt. Eine Lösung zu finden, die effektiv und für Kunden und Mitarbeiter nutzbar ist, ist ein dringendes und ungelöstes Problem für Unternehmen jeder Größe. tru.ID bietet einen neuen und potenziell transformativen Ansatz, der die Sicherheit und Allgegenwärtigkeit der SIM-Karte durch eine moderne API-Plattform nutzt. Wir freuen uns, dieses erfahrene Team unterstützen zu können und sehen, dass es seit unserer Investition bereits eine beachtliche Entwicklung genommen hat."

Über tru.ID

tru.ID hilft Unternehmen, die Bedrohung durch Cyberkriminalität zu verringern, indem es Passwörter und PIN-Codes durch eine sichere Besitzfaktor-API für die Multifaktor-Authentifizierung (MFA) ersetzt. Dieser revolutionäre Ansatz nutzt die in jedem Mobilfunknetz eingebaute kryptografische Grundsicherheit und steht nun zum ersten Mal Unternehmen über eine API zur Verfügung.

tru.ID nutzt die auf der SIM-Karte basierende Kryptographie des Mobilfunknetzes dieselbe hochsichere Technologie, die bereits in jeder Kreditkarte vorhanden ist -, um einen starken MFA-Schutz für Kunden und Mitarbeiter zu bieten.

tru.ID ist leicht zu implementieren und einfach zu nutzen. Der Dienst ist bereits in 20 Märkten mit über 2 Mrd. Nutzern verfügbar und soll weltweit eingeführt werden.

Besuchen Sie unsere Website, um mehr zu erfahren, oder melden Sie sich an und beginnen Sie mit dem kostenlosen Test unter https://tru.id.

Über Sorenson Ventures

Sorenson Ventures ist eine im Silicon Valley und in Utah ansässige Firma, die in der Frühphase in Sicherheits- und Unternehmenssoftwareunternehmen investiert und mehr als 250 Millionen Dollar an Kapital verwaltet. Sorenson Ventures finanziert produktorientierte Gründer und unterstützt Portfoliounternehmen dabei, eine solide Grundlage zu schaffen, um das Umsatzwachstum mit Global-2000-Kunden zu beschleunigen.

