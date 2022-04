Das Originalspiel "Angry Birds" aus dem Jahr 2012 kehrt in einer technisch überarbeiteten Fassung in die App-Stores zurück und kostet 99 Cent. Auf In-App-Käufe hat Hersteller Rovio verzichtet. Wer hätte das erwartet? Das Spielestudio Rovio bringt einen Klassiker zurück. Unter dem Titel "Rovio Classics: Angry Birds" steht ab sofort das Spiel in den App-Stores bereit, das den finnischen Newcomer vor zehn Jahren zum Senkrechtstarter der Gaming-Branche gemacht hatte. Sogar zwei Kinofilme hat das auf den ersten Blick unscheinbare Spiel inzwischen hervorgebracht - von unzähligen ...

