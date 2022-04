Was ist denn hier los? Die Aktie des französischen Impfstoffherstellers Valneva zieht im heutigen Nachmittagshandel spürbar an. Zur Stunde verzeichnet der Kurs ein Plus von knapp fünf Prozent. Damit kostet ein Anteilsschein mittlerweile wieder 16,20 Euro. Kaufen hier etwa schon Insider?

Bei Valneva wartet man nach wie vor auf die Zulassung durch die EU. Zuletzt hatte das Unternehmen verlauten lassen, dass die Europäische Arzneimittelagentur EMA zwar noch einige Nachfragen zum Totimpfstoff VLA2001 habe, dass man aber schon im April mit der Zulassung rechne. Und heute ist schließlich der 1. April…

Kommt da also eventuell sogar heute noch was? Dann dürfte Valneva unmittelbar mit der Auslieferung der ersten Impfstoffdosen beginnen. Schließlich haben die Franzosen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...