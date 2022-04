DJ XETRA-SCHLUSS/Ruhiger Wochenausklang - Stratec gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag mit kleinen Aufschlägen geschlossen. Geringer als befürchtet fielen die Abwärtsrevisionen der bisher vorgelegten Einkaufsmanager-Indizes aus Europa aus. Der PMI für die Industrie in der Eurozone fiel nur auf 56,5 nach 57 Punkten, in der Schweiz kam es sogar zu einer Aufwärtsrevision. Der deutsche Index wurde um nicht einmal 1 Punkt nach unten korrigiert, obwohl in der zweiten Umfragerunde die Probleme aus Ukraine-Krieg und Kosteninflation enthalten sind.

Der DAX gewann 0,2 Prozent auf 14.446 Punkte. Wie befürchtet stieg derweil die Verbraucherpreis-Inflation (CPI) in der Eurozone im März noch stärker als prognostiziert. Mit 7,5 Prozent stieg sie noch kräftiger als mit 6,9 Prozent im Konsens erwartet. Dies stellte für den Markt nach den bereits höheren Länderdaten aus Deutschland und Spanien jedoch keine Überraschung mehr da. Ebenalls keine Akzente setzten die US-Arbeitsmarkten, die wie erwartet stark ausfielen.

Bericht über Kaufinteressenten beflügelt Stratec

Für die Stratec-Aktie ging es um 21,7 Prozent nach oben. Die Investoren EQT AB und KKR & Co. sollen nach einem Medienbericht unter mehreren Buyout-Firmen sein, die Angebote für den Anbieter von Medizintechnologie erwägen. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, prüfen CVC Capital Partners und Permira ebenfalls Angebote. Die Private-Equity-Firmen hätten vorläufiges Interesse an einer Beteiligung bekundet, die von Stratec-Gründer Hermann Leistner und seiner Familie verkauft werden soll.

Um 4,9 Prozent abwärts auf 25,20 Euro ging es mit den Aktien von Hensoldt. Großaktionär Square Lux hatte am Vorabend 8,8 Millionen Aktien zum Verkauf angeboten. Die Preisspanne wurde bei 24 bis 25 Euro glatt genannt. Die Platzierung wurde mithin am Markt gut aufgenommen.

Kräftig nach oben ging mit den Aktien der Lieferdienste. Dies dürften jedoch nur Eindeckungen gewesen sein, keine neuen Positionierungen zum Quartalsbeginn, sagte ein Händler. Die Aktien seien am Vortag abverkauft worden und würden selbst mit den aktuellen Gewinnen noch nicht auf Vortagesniveau liegen. Delivery Hero stiegen um 4,9 Prozent, Hellofresh um 3,9 Prozent und Zalando um rund 3 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 14.446,48 +0,2% -9,06% DAX-Future 14.431,00 -0,0% -8,97% XDAX 14.414,43 +0,4% -9,05% MDAX 31.192,63 +0,6% -11,19% TecDAX 3.305,26 +0,1% -15,69% SDAX 14.402,44 +1,1% -12,26% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 158,56 -10 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 21 19 0 3.479,5 73,6 89,5 MDAX 34 16 0 652,5 32,6 45,1 TecDAX 17 12 1 774,6 26,2 27,7 SDAX 47 21 2 218,6 11,2 14,7 ===

