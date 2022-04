Der DAX hat nach zwei verlustreichen Börsentagen wieder etwas zugelegt. Der deutsche Leitindex schloss am Freitag 0,22 Prozent im Plus bei 14.446,48 Punkten. Ein wichtiges Thema für die Anleger ist weiterhin der Krieg in der Ukraine und seine Folgen für die Wirtschaft. Robuste Arbeitsmarktdaten aus den USA für den Monat März wurden am Markt weitgehend ignoriert.Am Freitag standen die Pandemie-Gewinner HelloFresh, Delivery Hero und Zalando wieder auf der Gewinnerseite. Einen Handelstag zuvor rutschten ...

