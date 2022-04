Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag leicht zugelegt und damit auch die Woche mit einem kleinen Plus beendet.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag leicht zugelegt und damit auch die Woche mit einem kleinen Plus beendet. Nach einem richtungslosen Start etablierte sich der Leitindex SMI erst am Nachmittag unter Führung von Roche etwas deutlicher in der Gewinnzone, ehe mit der Schlussauktion ein Teil dieser Gewinne wieder verflog. Keinen grossen Einfluss hatte die Publikation des...

Den vollständigen Artikel lesen ...