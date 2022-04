Der EuroStoxx50 steigt gegen Mittag um 0,61 Prozent auf 3926,19 Punkte.Paris / London - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Freitag den ersten Tag im neuen Quartal moderat im Plus geschlossen. Die Anleger schenkten der drastisch gestiegenen Inflation im März vergleichsweise wenig Beachtung. Sie scheuten zugleich aber auch «grössere Risiken», wie Marktexperte Timo Emden sagte. Nach zwei vorangegangenen schwächeren Handelstagen schloss der EuroStoxx 50 mit plus 0...

