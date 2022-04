NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eon auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Der Versorger sei in einer Zeit der Turbulenzen an den Energiemärkten recht gut aufgestellt, schrieb Analyst John Musk in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eons Geschäft beziehe sich größtenteils auf regulierte Netze, die den weit überwiegenden Teil des Firmenwertes und operativen Ergebnisses ausmachten. Im übrigen Geschäft, vor allem im Bereich Kundenlösungen, gebe es indes zunehmende Risiken und Margendruck wegen der gestiegenen Rohstoffpreise. Zudem verwies er auf die Möglichkeit zunehmender Forderungsausfälle. Er behielt daher seine Schätzungen weitgehend unverändert bei./ck/stw



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2022 / 12:47 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2022 / 12:47 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000ENAG999

