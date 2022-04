Die Börse in Moskau bietet ausländischen Investoren weiterhin keinen Zugang. Die Anlageregion Osteuropa bleibt aber dennoch attraktiv. Von Jörg Billina, Euro am Sonntag. Russische Aktien hatten ihren Reiz: Gazprom und Lukoil lockten mit hohen Dividendenrenditen. Konsumtitel wie Magnit PAO, der Onlinehändler Ozon Group oder die Sberbank versprachen ordentliche Kursgewinne. Doch am 28. Februar schloss die Börse in Moskau. Russische Aktien, die in Reaktion ...

Den vollständigen Artikel lesen ...