Übernahme stärkt XBRL-Lösungen von Workiva für die Offenlegung von Finanzdaten im Hinblick auf ESEF und gesetzliche Berichterstattung

Workiva Inc. (NYSE:WK), ein Unternehmen, das eine transparente Berichterstattung für eine bessere Welt ermöglicht, meldete heute die Übernahme des dänischen Unternehmens ParsePort. Mit der Übernahme stärkt Workiva seine Führungsposition bei der Finanzberichterstattung mittels XBRL und Inline XBRL in Europa und ergänzt seine Cloud-Plattform, die von europäischen Unternehmen für eine Vielzahl von finanziellen und nicht-finanziellen Berichten wie etwa Jahresberichten per ESEF, ESG und gesetzliche Berichterstattung verwendet wird.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220401005087/de/

Workiva Inc. Strengthens its Transparent Reporting Leadership Position with the Acquisition of ParsePort. Pictured: ParsePort Co-founders Michael Krog (L) Kim Eriksen (R). (Photo: Business Wire)

ParsePort bietet seit mehr als einem Jahrzehnt XBRL-Konvertierungssoftware in Europa an und ist ein führender Lösungsanbieter für das ESEF-Format, das für die Finanzberichterstattung verbindlich ist. Die Lösungen von ParsePort helfen Behörden, Banken, Versicherungen, Pensionsfonds, Wirtschaftsprüfern, börsennotierten und kleineren Unternehmen auf der ganzen Welt, XBRL-Berichte gemäß den GAAP-Anforderungen einzureichen und den XBRL-Vorgaben der EBA, EIOPA und ESMA zu entsprechen. Mehr als 800 Unternehmen in ganz Europa nutzen die einfache, aber elegante Lösung zur Konvertierung von XBRL und Inline-XBRL von ParsePort, um ihre Jahresabschlüsse schnell und effektiv in das ESEF-Format umzuwandeln.

"Workiva ermöglicht mit seiner durchgängigen Cloud-Plattform eine Vereinfachung der komplexen Berichterstattung weltweit tätiger Unternehmen. Da wir mit der Übernahme von ParsePort eine komplementäre XBRL-Konvertierungslösung hinzugewonnen haben, können wir unseren Marktanteil in Europa für ESEF und gesetzliche Berichterstattung ausbauen", sagte Marty Vanderploeg, CEO von Workiva. "Sehr gerne begrüßen wir das Team von ParsePort mit seinem fundierten Markt- und Technologiewissen, um die transparente Berichterstattung für eine bessere Welt voranzubringen."

Die beiden Gründer von ParsePort, Michael Krog und Kim Eriksen, werden das Unternehmen weiterhin unter dem Namen ParsePort führen. "Die Zusammenführung von ParsePort und Workiva eröffnet die beispiellose Chance, einen neuen Maßstab bei der digitalen Berichterstattung zu setzen", sagte Eriksen. "Wir bei ParsePort können durch den Ausbau unserer weltweiten Präsenz mit Workiva unsere Reichweite auf noch mehr Organisationen ausdehnen, die darauf angewiesen sind, die XBRL-Auszeichnung so leicht und einfach wie möglich zu gestalten."

"Viele unserer Kunden benötigen robustere Lösungen für die finanzielle und nicht-finanzielle Berichterstattung", sagte Krog. "Durch Workiva haben unsere Kunden nun direkten Zugang zum Partner-Ökosystem und der innovativen vernetzten Berichterstattungs-Plattform von Workiva, um ihre komplexesten Herausforderungen bei der Geschäftsberichterstattung zu lösen."

Workiva hat ParsePort gemäß den Bedingungen der Transaktion für 100 Millionen Dollar in bar erworben. Die Transaktion hat Workiva mit vorhandenen liquiden Mitteln finanziert. Weitere Einzelheiten zur Übernahme werden im Rahmen der Telefonkonferenz des Unternehmens zu den Ergebnissen des ersten Quartals am Dienstag, 3. Mai 2022, bekannt gegeben.

Über Workiva

Workiva Inc. (NYSE:WK) hat es sich zur Aufgabe gemacht, transparente Berichterstattung für eine bessere Welt zu ermöglichen. Wir entwickeln und liefern weltweit führende Lösungen für aufsichtsrechtliche sowie Finanz- und ESG-Berichterstattung, um die Ansprüche der Beteiligten hinsichtlich Maßnahmen, Transparenz und Offenlegung finanzieller und nicht-finanzieller Daten zu erfüllen. Unsere cloudbasierte Plattform vereinfacht die komplexesten Herausforderungen rund um Berichterstattung und Offenlegung durch die Straffung von Prozessen, Verbindung von Daten und Teams und Sicherung von Konsistenz. Erfahren Sie mehr unter workiva.com.

