Einen solchen Tag haben die Anteilseigner von Build Your Dreams schon lange nicht mehr erlebt. Derzeit notiert das Wertpapier mit rund vier Prozent im Gewinn. Damit ist der Titel in den Gewinnerlisten ganz vorne zu finden. Ist das der Anfang von weiteren Kursgewinnen?

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Kursverlauf von Build Your Dreams der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Build Your Dreams-Analyse einfach hier klicken.

Völlig anders präsentiert sich die Technik nach einem solchen Tagesgewinn. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie wieder an einen wichtigen Bremsbereich heran. So genügt dem Titel ein weiterer Anstieg von rund drei Prozent für neue 4-Wochen-Hochs. Dieser obere Wendepunkt verläuft bei 29,87 USD. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er dürfte in den nächsten Tagen hoch her gehen.

...

Den vollständigen Artikel lesen ...