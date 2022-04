DJ KORREKTUR: S&P senkt LC-Rating der Türkei auf B+ (BB-) - Ausblick negativ

(In der um 22.52 Uhr gesendeten Meldung muss es in der Überschrift richtig heißen: S&P senkt LC-Rating der Türkei auf B+ (BB-). Im ersten Satz muss es richtig heißene: Die Ratingagentur S&P Global Ratings hat die Bonität der Türkei für Verbindlichkeiten in heimischer Währung auf B+ von BB- abgestuft. Damit wird klargestellt, dass es sich um Verbindlichkeiten in heimischer Währung handelt. Es folght eine korrigierte Fassung)

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Ratingagentur S&P Global Ratings hat die Bonität der Türkei für Verbindlichkeiten in heimischer Währung auf B+ von BB- abgestuft. Der Ausblick ist negativ. Laut S&P werden die Auswirkungen des militärischen Konflikts zwischen Russland und der Ukraine die türkische Zahlungsbilanz schwächen und die Inflation anheizen, die in diesem Jahr bei durchschnittlich 55 Prozent liegen dürfte. Die Wachstumsaussichten des Landes hätten sich verschlechtert, so S&P, die nun ein Wachstum von 2,4 Prozent im Jahr 2022 erwartet - unter den 3,7 Prozent, die Ende letzten Jahres prognostiziert wurden.

"Der negative Ausblick spiegelt wider, was wir als steigende Zahlungsbilanz- und Finanzstabilitätsrisiken in den nächsten 12 Monaten ansehen." Hierzu zählten die wirtschaftlichen Auswirkungen des Kriegs Russlands gegen die Ukraine, die globale geldpolitische Straffung und mögliche politische Fehltritte im Vorfeld der türkischen Parlaments- und Präsidentschaftswahlen Mitte 2023.

