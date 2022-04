Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Dank eines starken Wochenbeginns kann der ATX letztendlich ein Kursplus von 1,7% über die Ziellinie bringen, gerade einmal so viel, um das Parabolic System unter sich zu lassen, das nach wie vor eine Fortsetzung des Aufwärtstrends andeutet. Auch der MACD verläuft noch immer über seiner Schnittlinie, wenn auch weiterhin im negativen Bereich. Von oben nähert sich der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Tage, der - so wie auch das Fibonacci Retracement bei 3.444 Punkten als Widerstand zu interpretieren ist. Knapp unterhalb der 3.300 Punkte sehen wir die stärkste Unterstützung, ebenfalls in Form eines goldenen Schnitts. Zwischen diesen beiden Marken sehen wir den österreichischen Leitindex auch in der nächsten Woche.

