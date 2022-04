Halo Collective präsentiert GZSZ!

Anzeige / Werbung

Für mich ist es immer noch ein Rätsel, warum die Aktie von Halo Collective (WKN: A3C9VV) so extrem unter ihrem Wert gehandelt wird.

Aber möglicherweise ist dies ja auch eine ganz große Chance - schauen Sie selbst und fällen Sie ihr Urteil!

Halo Collective (WKN: A3C9VV) hat erfolgreich zwei Kernassets, Bophelo und Canmart, in die Akanda Corp. (NASDAQ: AKAN) ausgegliedert und separat an die Nasdaq gebracht. Der Wert der 12,7 Mio. Akanda-Aktien, die Halo Collective (WKN: A3C9VV) besitzt, beziffert sich derzeit auf 110 Mio. USD. - Der Halo-Börsenwert beträgt aktuell lediglich 20 Mio. USD.

Die Akanda Corp. (NASDAQ: AKAN) ist hervorragend an der NASDAQ etabliert, hat derzeit einen Börsenwert von rund 250 Mio. USD und handelt in den ersten 14 Handelstagen in einer Preisspanne (Schlusskurs) zwischen 7,40 USD und 11,01 USD.

Diese Stabilität bedeutet auch einen stabilen Wert der 12,7 Mio. Akanda Aktien, die Halo Collective (WKN: A3C9VV) besitzt. Dieser Wert ist unverständlicherweise überhaupt noch nicht in die Halo-Bewertung eingeflossen: 110 Mio. USD vs. 20 Mio. USD.

GZSZ - gute Zahlen - schlechte Zahlen - Halo veröffentlicht am Freitag den Jahresabschluss + das vierte Quartal.

Halo Collective Reports 63% Revenue Growth and 345% Cannabis Sales Volume Growth in the Fourth Quarter of 2021

Das Gute steht schon in der Headline der News. 63%iges Umsatzwachstum gegenüber dem Vergleichzeitraum des Vorjahres - auf 8,4 Mio. USD. Allein im 4. Quartal wurden rund 13 Mio. Gramm Cannabis-Produkte verkauft - ein Zuwachs von 345%.

Das Schlechte: Halo Collective (WKN: A3C9VV) ist immer noch defizitär. Aber das sollte sich möglicherweise im Jahr 2022 ändern können!

Das Gesamtjahr 2021 wies ein Wachstum von 67% auf - auf 36,2 Mio. USD. - Und es wurden 32 Mio. Gramm Cannabis-Produkte verkauft, eine Steigerung um 381% gegenüber dem Vorjahr.

Der Cannabispreis ist sowohl in Oregon als auch in Kalifornien im Keller. Das lässt auf ein Überangebot schließen. Jedes Cannabis-Unternehmen hat mit demselben Problem zu kämpfen. Viele Cannabis-Bauern werden einfach wieder verschwinden, was eine Erhöhung des Preises/Gramm für die Ware nach sich ziehen müsste, nachdem das Überangebot aufgebraucht wurde (Q3, Q4?). Durch die geplanten Ausgliederungen von Halo Tec und Triangle als separate Einheiten an die Börse fallen immense Overhead-Kosten weg. Mit den Budega-Dispensaries in LA (eine von drei schon in Betrieb) kommen margenstarke Umsatzbringer zur Halo-Bilanz hinzu.

Ich will gar nicht verhehlen, dass Halo bislang eine große Enttäuschung war, aber diese drei Punkte, gemeinsam mit dem 110 Mio. USD Wert durch die Akanda-Aktien im Besitz von Halo Collective (WKN: A3C9VV), ergeben vielleicht dann doch ein interessantes Investitionsszenario, mit dem man die Chance hat, verlorenes Kapital unter Umständen wieder zurückzuholen. Meinung Autor

Halo Collective Inc.*

WKN: A3C9VV, NEO: HALO

Akanda:

Halo Collective (WKN: A3C9VV) hat kürzlich offiziell seine beiden Assets, Bophelo (flächenmäßig größte genehmigte Cannabisanbaufläche der Welt) und Canmart (voll lizenzierter Cannabisimporteur und Händler in UK), im Austausch für 12,7 Mio. Aktien in die Akanda Corp. eingebracht. Die Akanda Corp. feierte am 15.3.2022 das NASDAQ Debut und erfreut sich höchster Beliebtheit bei den Anlegern, was sich in hoher Liquidität wiederspiegelt!

Triangle:

Aber auch beim Triangle Canna Corp.-IPO konnte Halo Collective (WKN: A3C9VV) kürzlich konkreter werden: Halo Collective Provides Update on Triangle Canna

Halo Collective (WKN: A3C9VV) veröffentlicht ein Update zu Triangle Canna Corp. Gemeinsam mit der Green Matter Holding Inc. (Betreiber der sechstgrößten Cannabis Farm Kaliforniens) besitzt man jeweils 50% der sogenannten Bar-X Farm (647 Hektar). Die Triangle Canna Corp., an der Halo 44% besitzt und der Pächter der Farm ist, soll nun offensichtlich ein eigenes Börsenlisting erhalten.

Bislang hat Triangle Canna 271 Lizenzen vom kalifornischen Department of Cannabis Control erhalten. Jede Lizenz erlaubt bis zu 10.000 Quadratfuß Cannabis Anbau - gesamt also rund 62 Acre (25,5 Hektar). Die notwendigen Lizenzen von der Bezirksverwaltung werden bis Ende 2021 erwartet. Mehr zu Triangle Canna Corp. hier: https://investintriangle.com

$75 Millionen Reg-A+ Finanzierung

Nachdem das "Form 1-A Offering Statement" von Triangle Canna von der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC - US Börsenaufsicht) qualifiziert wurde, beabsichtigt Triangle, eine Finanzierung von bis zu 75 Millionen US-Dollar bei einer Vorabbewertung von 165 Millionen US-Dollar abzuschließen. Danach beabsichtigt Triangle eine Notierung seiner Stammaktien an einer anerkannten nordamerikanischen Börse anzustreben. Halo hat bis heute etwa 2 Millionen US-Dollar in das Projekt investiert.

Triangle-Fazit:

Um es auf den Punkt zu bringen: Halo Collective (WKN: A3C9VV) wird mit diesem Börsengang aus der Investition von 2 Mio. USD für sich einen Wert von (zunächst) 72,6 Mio. USD kreieren und das Bar-X Projekt gleichzeitig mit 75 Mio. USD ausstatten, um den raschen Ausbau zu gewährleisten. Trotzdem hält Halo weiterhin 50% der Bar-X Farm (zusätzliche Pachteinnahmen).

Vergleicht man die größten Cannabis-Farmen der USA mit der Bar-X Farm, so erfährt man, dass man flächenmäßig weit VOR bekannten börsennotierten Firmen liegen wird:

Trulieve Cannabis Crp. (CSE: TRUL) - Bewertung 1,8 Milliarden CAD

- Bewertung 1,8 Milliarden CAD Curaleaf Holdings (CSE: CURA) - Bewertung 6,4 Mrd. CAD

- Bewertung 6,4 Mrd. CAD Columbia Care (NEO: CCHW) - Bewertung 1,5 Mrd. CAD