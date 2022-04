Im Ukraine-Krieg hat Russland seine Angriffe am Samstag auf den Süden des Nachbarlands konzentriert.Kiew / Moskau - Im Ukraine-Krieg hat Russland seine Angriffe am Samstag auf den Süden des Nachbarlands konzentriert. In der stark zerstörten Stadt Mariupol hofften viele der verbliebenen Einwohner auf einen neuen Versuch des Roten Kreuzes, mit Bussen evakuiert zu werden - zunächst vergeblich. Parallel dazu war nach Angaben von Vize-Ministerpräsidentin Irina Wereschtschuk geplant...

Den vollständigen Artikel lesen ...