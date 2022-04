In 2 Sätzen Obwohl Bärenmärkte beängstigend sein können, sind sie historisch gesehen eine großartige Gelegenheit, um zu investieren. Diese drei wachstumsstarken Aktien schreien geradezu danach, von klugen Anlegern gekauft zu werden. Es waren ein paar harte Monate für Growth-Anleger. Seit der Nasdaq Composite Mitte November ein Allzeithoch in der Nähe von 16.000 Punkten erreicht hat, ist er um bis zu 22 % zurückgegangen. Das brachte den Index kurzzeitig in den Bereich eines Bärenmarktes. Obwohl die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...