Varta-Aktionäre dürften in den vergangenen Tagen regelrecht verzweifelt sein. Schließlich errechnet sich im Vergleich zur Vorwoche ein Abschlag von 3,48 Prozent. An zwei der fünf Sitzungen verabschiedete sich der Titel mit Kursrückgängen aus dem Handel. Insbesondere am Montag fiel Varta mit einem Minus von 5,00 Prozent deutlich. Ist nun alles vorbei?

Der Wochen-Verlust tut zwar weh, aber die Technik sieht noch ganz gut aus. Denn wichtige Tops sind unverändert in unmittelbarer Reichweite. Schließlich genügt ein Anstieg von rund acht Prozent für ein neues Monatshoch. Dieser Bestwert liegt bei 97,32 EUR. Die Entscheidung ...

