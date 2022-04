Leverkusen - Am 28. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat Bayer 04 Leverkusen daheim gegen Hertha BSC Berlin mit 2:1 gewonnen. Beim Debüt von Felix Magath an der Seitenlinie zeigte die Hertha von Beginn an eine couragierte Leistung.



Bereits in der zweiten Spielminute kam Darida zum Abschluss und Mittelstädt verpasste beim Nachschuss knapp. In der 16. Minute musste der Gast dann aber den Keeper wechseln, für den scheinbar am Oberschenkel lädierten Schwolow kam Lotka. Der Neue war in der 21. Minute auch direkt auf dem Posten, als er Bellarabis Versuch aus 14 Metern parierte. Die Werkself wurde nun insgesamt zwingender.



Daraus resultierte in der 35. Minute auch die Führung für die Seoane-Elf: Alario bekam die Kugel im Strafraum von Diaby und nagelte sie aus der Drehung und spitzem Winkel in den linken Knick. Diaby bereitete in Minute 40 bereits den zeiten Treffer vor, als er in der Mitte Bellarabi anspielte und der flach unten rechts vollstreckte. Die Berliner kamen in der 42. Minute aber nochmal ran: Darida nahm die Flanke von Mittelstädt einfach mal direkt ab und traf per Aufsetzer ins linke Eck. Kurz vor der Pause wäre in der 45. Minute beinahe der alte Abstand wiederhergestellt worden, Lotka entschärfte Alarios Schuss aus sechs Metern aber mit einem Riesenreflex.



Zur Pause war für die Magath-Elf noch alles drin, beide Mannschaften hatten hier ihre Chancen. Die Blau-Weißen starteten auch gut in den zweiten Durchgang. Darida kam in der 56. Minute nach einem Missverständnis in der Bayer-Defensive überraschend rechts im Strafraum zum Abschluss, Hradecky bekam aber rechtzeitig die Arme hoch. Danach tat sich die Alte Dame aber schwer, die Hausherren erlangten mehr und mehr Spielkontrolle.



So hätte in Minute 75 sogar eher noch Leverkusen erhöht, der eingewechselte Azmoun köpfte nach Palacios-Flanke aber aus acht Metern über das Gehäuse. Die letzte aussichtsreiche Situation hatte Darida in der 90. Minute, der Tscheche traf die Kugel aus zentraler Position aber nicht richtig. Magaths Debüt an der Seitenlinie verlief somit ohne Happy End. Damit verkürzt Leverkusen als Dritter den Abstand zu Dortmund auf sechs Zähler, Hertha rutscht auf Platz 17 ab.



In den Parallelspielen der 1. Bundesliga gab es die folgenden Ergebnisse: Freiburg - Bayern München 1:4, Bielefeld - Stuttgart 1:1, Frankfurt - Fürth 0:0, Hoffenheim - Bochum 1:2.

