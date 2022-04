BioNTech war in den vergangenen Monaten so etwas wie die Lieblingsaktie der Deutschen. Kein Wunder, kannte der Kurs doch nur eine Richtung: Es ging nach oben. Dementsprechend hat die Aktie vor allem auch kurzfristige "Zocker" angezogen. Doch das könnte sich jetzt schon bald ändern.

Denn die Mainzer haben am Donnerstag ihre Geschäftszahlen für das abgelaufene Jahr vorgelegt und dabei gleich zwei "Bonbons" für Anleger bereitgehalten. Denn rund 15 Prozent des Jahresgewinns von 10,3 Milliarden Euro sollen in ein Aktienrückkaufprogramm fließen, das den Aktienkurs beflügeln dürfte. Zusätzlich plant BioNTech eine Sonderdividende. Für ein so junges Start-Up absolut außergewöhnlich.

Es ist also durchaus möglich, dass sich BioNTech von einem Zocker-Papier zu einer soliden Anlage wandelt. Die Börse hat diese tollen Nachrichten ...

