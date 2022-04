DJ Geheimtreffen zu Ukraine-Waffenlieferungen kurz nach Kriegsbeginn -Zeitung

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit Blick auf Waffenlieferungen an die Ukraine hat es der Zeitung Welt am Sonntag zufolge schon kurz nach Kriegsbeginn ein Geheimtreffen zwischen Bundesregierung und Rüstungsindustrie gegeben.

Das Bundesverteidigungsministerium habe am 27. Februar eine Einladung an rund 280 deutsche Rüstungsfirmen verschickt, unter anderem die Rheinmetall AG, wie die Zeitung aus Branchenkreisen erfahren haben will. Das Ministerium habe die Unternehmen darin zu einer Schaltkonferenz am Folgetag gebeten. Geleitet wurde der Videocall den Informationen zufolge vom Abteilungsleiter Ausrüstung im Verteidigungsministerium, Carsten Stawitzki.

Eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums sowie ein Sprecher von Rheinmetall wollten am Samstag den Bericht Dow Jones Newswires gegenüber nicht kommentieren.

Eine zentrale Frage des Treffens sei laut Zeitung gewesen, was die Rüstungsfirmen kurzfristig der Ukraine zur Verfügung stellen können. Die Rüstungsfirmen hätten schnell ihre Angebote geschickt. Die größte deutsche Waffenschmiede Rheinmetall habe eine Excel-Tabelle mit 35 Angebotspositionen mit einem Auftragswert von mehr als 500 Millionen Euro geschickt, aber bis mindestens zum 25. März keine Rückmeldung erhalten. Aus den Angeboten sei eine Liste mit rund 200 Angebotspositionen und einem Volumen von rund 300 Millionen Euro entstanden. Diese Aufstellung sei am Donnerstag, fast fünf Kriegswochen nach der Schaltkonferenz, an die ukrainische Regierung übergeben worden.

April 02, 2022

