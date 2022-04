Nur 10 Prozent sehen Bundeswehr in der Lage, Deutschland digital zu verteidigen Berlin, 01. April 2022Der russische Krieg wird von einer Vielzahl an Cyberangriffen begleitet. 79 Prozent der Menschen in Deutschland fordern jetzt, dass die Europäische Union (EU) eine gemeinsame, europäische Cyber-Armee...

