Der Neo-Studioeigentümer lädt im Rahmen seines "Heimo Scheuch Podcast" regelmäßig Managerkollegen auf den Wienerberg. Was er mit Strabag-CEO Thomas Birtel besprochen hat, fassen wir hier zusammen. Heimo Scheuch: Heute darf ich ganz herzlich Thomas Birtel begrüßen, CEO der Strabag Thomas Birtel: Herzlichen Dank für die Einladung Der Bau hat in der Corona-Krise die Wirtschaft getragen, das können wir glaube ich mit gutem Gewissen sagen. Wie sehen Sie heute die Entwicklung am Bau in Österreich und in Deutschland? Im Bau ist sie positiv, das ist vielleicht paradox, aber durch die praktische Erfahrung unterlegt. Wir haben Mittel und Wege gefunden unter Corona-Bedingungen zu bauen. Die Nachfrage ist unverändert sehr stark - ...

Den vollständigen Artikel lesen ...