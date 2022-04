Unterföhring (ots) -"The Masked Singer" auf ProSieben dominiert den Samstagabend mit einem hervorragenden Marktanteil von 18,0 Prozent (Z. 14-49 Jahre). Der britische Star-Tenor Paul Potts schlüpft aus der Maske des KOALA: "Das war für mich eine besondere Herausforderung. Mir war es noch nie heißer, während ich auf einer Bühne stand. Das ist etwas komplett anderes", verrät Paul Potts lachend mit Blick auf seine dicke KOALA-Maske. Das Magazin "The Masked Singer - red. Spezial" mit Viviane Geppert und dem ersten Interview des internationalen Stars punktet im Anschluss mit starken 14,7 Prozent Marktanteil (Z.14-49 J.). ProSieben gewinnt mit klarem Vorsprung den gesamten Samstag und wird Marktführer in dieser Zielgruppe.Es ist wirklich Paul Potts!Mitten ins Herz. Mit "Cold Heart" (Elton John und Dua Lipa) lässt DER KOALA in Deutschlands größtem TV-Rätsel weder das Publikum noch das Rateteam kalt. Ruth Moschner tippt auf David Hasselhoff und Helge Schneider. Die Zuschauer:innen setzen überwiegend auf Rolando Villazón und Helge Schneider. Einzig Rea Garvey bleibt bei seiner Vermutung seit Beginn der sechsten MaskedSinger-Staffel: Paul Potts. Rategast Carolin Kebekus stimmt seinem Tipp zu. Ihr feines Gehör wird belohnt - der international ausgezeichnete Star-Tenor hebt am Ende der dritten Live-Show die Maske des KOALA.Welche Stars verbergen sich unter den Masken?In der vierten Folge von "The Masked Singer" am Samstag, 9. April 2022, live um 20:15 Uhr, geht der Rätselspaß auf ProSieben weiter. Welcher Star verbirgt sich unter GALAX'SIS, DER GORILLA, DER SEESTERN, DER ORK, DAS ZEBRA, DER DORNTEUFEL und DIE DISCOKUGEL?"The Masked Singer" - die sechste Staffel samstags, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf JoynAusführliche Infos zur Show, Interviews mit den demaskierten Stars und Bilder zum Download auf der "The Masked Singer"-PresseseiteLive-Show verpasst?Kein Problem! Alle "The Masked Singer"-Folgen sind online auf Joyn abrufbar.Alle Highlights aus den Shows, exklusive Indizien und Infos zu "The Masked Singer - Live on Tour 2023" finden die Fans auf http://themaskedsinger.deHashtag zur Show: MaskedSingerBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 03.04.2022 (vorläufig gewichtet)ProSieben - Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group GmbHPressekontakt:Petra Dandl, Lisa WittkeCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 -1169/-1172email: petra.dandl@seven.one, lisa.wittke@seven.onePhoto Production & EditingStephanie Bruchnerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1166email: Stephanie.Bruchner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5187285