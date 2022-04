Einen Traumstart legte zuletzt AMC Entertainment hin. Schließlich notieren die Kurse im Vergleich zur Vorwoche rund 15,12 Prozent fester. Das Wertpapier beendete zwei der fünf Tage im grünen Bereich. Dabei schoss AMC Entertainment am Montag mit einem Plus von 44,91 Prozent besonders heftig nach oben. War das der Beginn eines neuen Höhenflugs oder nur ein Strohfeuer? Zur Charttechnik:

Dieser Kursschub lässt die Bullen regelrecht vor Freude tanzen. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie wieder an einen wichtigen Bremsbereich heran. So ergibt sich derzeit ein Abstand von nur noch rund siebenundvierzig zum Monatshoch Prozent. Im bisherigen Chartverlauf wurde dieses Top bei 34,33 USD ausgebildet. Wir dürfen also sehr gespannt sein ...

