Vernehmlicher Jubel ist heute bei allen Nordex-Aktionären zu hören. Denn für den Kurs ergibt sich im Vergleich zur Vorwoche ein Plus von 13,02 Prozent. Die Aktie beendete vier der fünf Tage im grünen Bereich. Dabei bekam Nordex insbesondere am Mittwoch mit einem Plus von 8,71 Prozent kräftig Oberwasser. Ist das der Beginn der nächsten Aufwärtsbewegung oder nur ein Tropfen auf den heißen Stein?

Trading-Idee für spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Damit eröffnen sich für zahlreiche Aktien jetzt herausragende Gewinnchancen. Wir haben die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier geht's zum Gratis-Download.

Dieser Kursschub lässt die Bullen regelrecht vor Freude tanzen. Die Aktie gewinnt mit diesem Plus nämlich an Fahrt auf dem Weg zur nächsten charttechnischen Hürde. So genügt mittlerweile ein weiterer kleiner Anstieg für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Bei 18,73 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...