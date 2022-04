Nvidia-Aktionäre waren in den vergangenen Tagen echtes Bärenfutter. So liegen die Notierungen heute 3,54 Prozent niedriger als vor Wochenfrist. drei der fünf Sitzungen schloss der Titel mit Verlusten. Am Mittwoch erwischte Nvidia dabei mit einem Minus von 3,37 Prozent einen rabenschwarzen Tag. Hier sehen wir nun also einen offenen Schlagabtausch zwischen Bullen und Bären.

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Aus technischer Sicht ist trotz des Wochen-Abschlags alles im Lot. Denn das Papier liegt immer noch in Schlagdistanz zu einem wichtigen Hoch. Schließlich fehlen bis zum Monatshoch nur rund acht Prozent. Diese Bestmarke stellt sich auf 289,46 USD. Die Brisanz hat sich also noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...