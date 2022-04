Der Impfstoffhersteller BioNTech hatte auf seiner Bilanzvorstellung am Mittwoch gleich zwei große Überraschungen parat. Denn neben tollen Geschäftszahlen kündigten die Mainzer auch Maßnahmen an, die für ein immer noch so junges Start-Up-Unternehmen absolut ungewöhnlich sind. Sehen Sie selbst:

Im vergangenen Jahr setzte BioNTech rund 19 Milliarden Euro um. Mehr als zehn Milliarden davon verblieben als Gewinn im Unternehmen. Die Umsatzrendite beträgt demnach beinahe schon herausragende 54 Prozent! Einen Teil dieser Gewinne will BioNTech nun einsetzen, um die Aktionäre zu belohnen.

Denn die Mainzer haben beschlossen, allen Aktionären eine Sonderdividende zu zahlen. Zwei Euro je Aktie sollen ausgeschüttet werden. Als solch immer noch junges Start-Up eine Dividende zu zahlen, ist schon außergewöhnlich. Zudem plant ...

