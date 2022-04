Der Anstieg in der letzten Woche hat den DAX bis in den Bereich der alten Unterstützungszone gebracht, was jetzt zur Widerstandszone geworden ist. Eigentlich war die Dynamik ausreichend, um diesen Bereich wieder zurückzu Einsteigerseminar Technische Analyse online (mit Börse Düsseldorf) zum Sonderpreis für meine Leser. Start am 1.6.2022 Anmeldelink: https://www.eventbrite.de/e/grundkurs-technische-analyse-2022-4-teiliges-live-webinar-fur-einsteiger-tickets-260916768077?discount=Geyer22 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...