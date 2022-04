Die Teilnahme von Peru an der Expo 2020 in Dubai endete mit einer herausragenden Leistung bei der Expo 2020 in Dubai: der Peru-Pavillonerhielt die goldene Auszeichnung für den selbstgebauten Pavillon in der Kategorie B (zwischen 1.750 und 2.500 m2). Dieser Spitzenpreis war eine Anerkennung des Konzeptes des "zeitlosen Peru" eine interessante Synthese des historischen, multikulturellen und extremst vielfältigen Reichtums Perus, berichtete die Kommission für die Förderung von Exporten und Tourismus, PROMPERÚ.

BIE Day Ceremony of Prizes and Awards at Expo 2020 Dubai: Peru wins the Gold Award of Self-built pavilions Category B (between 1,750m2 and 2,500m2). The Peru Pavilion welcomed over 1.7 million visitors presenting the concept "Timeless Peru", an exciting synthesis of Peru's historical, multicultural and mega-diverse richness.

Die Feier der BIE zur Verleihung der Auszeichnung fand im Jubilee Park der Dubai Expo statt und wurde vom Internationalen Büro für Ausstellungen (BIE) organisiert. Es wurden insgesamte 51 Gold-, Silber- und Bronze-Auszeichnungen vergeben und Peru war das einzige südamerikanische Land, das eine goldene Auszeichnung erhielt.

"Eine internationale Jury, bestehend aus neun internationalen und Emirati Experten, die jeden der nationalen Pavillons im Januar und März 2022 zwei Mal besuchte, wählte die Gewinner der offiziellen Teilnehmerauszeichnungen aus. Diese Auszeichnungen feiern diejenigen, die erhebliche Beiträge zum Erfolg der Weltausstellung geleistet haben", so Antoine Bourdeix, Kommunikationsdirektor der BIE.

Influencer, Fernsehreporter aus dem Emirat sowie internationale Reporter besuchten den 2500 Quadratmeter großen peruanischen Pavillon und zeigten sich von dem Überblick über die peruanische Kultur und Biodiversität positiv überrascht. In den Berichten von CNN, der Khaleej Times und Gulf News wurden das wertvolle Konzept des peruanischen Pavillons sowie die kulturellen und musikalischen Ausdrucksformen des Landes hervorgehoben, die durch die Ayacucho-Gitarre und den Scherentanz (danza de tijeras) in den Pavillon integriert wurden.

Die Zeitung "The National" aus Abu Dhabi nannte Peru in ihrem Artikel "Expo Dubai: fünf fantastische Pavillons, die Sie nicht übersehen sollten" und die Zeitschrift Emirates Woman führte Peru in der Liste der schönsten Pavillons der Ausstellung auf. Diese Anerkennungen wurden vor Kurzem durch den Gewinn der Welt-Expo-Auszeichnungen des EXHIBITOR Magazine in der Kategorie "Publikumswahl" unterstützt. Der peruanische Pavillon wurde hier nach 550.000 Besuchen von Lesern und Expo-Freunden, die ihre Stimme abgegeben hatten, als Sieger gewählt. Peru war auch ganz oben auf der Liste positiver Kommentare unter lateinamerikanischen Ländern in der offiziellen mobilen App der Expo Dubai, in der Besucher ihre Erfahrungen in den nationalen Pavillons bewerten konnten.

Die Teilnahme von Peru wurde vom Ministerium für Handel und Tourismus (MINCETUR) durch PROMPERÚ organisiert und genoss den Einsatz talentierter Peruaner sowie die Unterstützung von DP World, Pisco 1615, Flo Trading, Modenart Perú, Terracota Lab und Adolf Finseth.

