Univ.Prof.Dr.Manfred Frühwirth, Buchautor "Behavioral Corporate Finance - Grenzen der Rationalität in der Betrieblichen Finanzierung, listet in einem Gast-Blog der Erste Asset Management die größten Fehler beim Anlegen in Aktien auf: Explorationsfehler: Man kauft ein Wertpapier (z.B. eine Aktie), weil der Kurs in der Vergangenheit gestiegen ist und man davon ausgeht, dass der Kurs auch in Zukunft noch weiter steigen wird. Herdenverhalten: Man kauft ein Wertpapier, weil die anderen (z.B. Freunde oder Arbeitskolleg:innen) dasselbe Wertpapier kaufen. Man verkauft ein Wertpapier, weil die anderen auch dieses Wertpapier verkaufen. Verlustaversion: Man leidet an Verlusten weitaus stärker als man sich über Gewinne in derselben Höhe freut ....

