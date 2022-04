Angesichts der Ereignisse in der Ukraine diesmal ein Talk, bei dem es nicht um Renditen und Geschäftszahlen, sondern um unkomplizierten Support geht. Ein Sonderlob vom CEO gibt es für die Frauen im Unternehmen, denn die Frauen würden besonders erfolgreich agieren. Spendenkonto Stiftung Zuversicht für Kinder: IBAN: AT711200000609559505 Verwendungszweck: UKRAINE Lieber Herr Obererlacher, angesichts der Geschehnisse in der Welt lasse ich diesmal alles, was Geschäftsergebnisse betrifft, weg. Der Fokus ist aufs Helfen ausgelegt. Sie haben in Zusammenarbeit mit SOS-Kinderdorf Österreich und der Stiftung Zuversicht für Kinder eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Worum geht es dabei? Ich habe auch etwas von "SOS-Nothilfe Ukraine" gelesen. Wie ...

