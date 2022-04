News von Trading-Treff.de Ruhiger DAX-Monatsabschluss und sanfter Start in den April: Die Widerstände dominieren das Chartbild und lassen wenig Raum für neue Sprünge. Das passierte mit der DAX-Range Vor einer Woche sprachen wir über eine mittelfristige DAX-Range, die seit der Fed-Sitzung am 16.03.2022 den Markt fesselte und die Volatilität in Richtung der langfristigen Mittelwerte brachte. In der Vorwoche blieb der Index noch in dieser Bandbreite ...

