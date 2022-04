Auch wenn ein Blick auf den jüngsten Kursverlauf der Varta-Aktie etwas anderes vermuten lässt, es läuft beim Batteriehersteller aus Ellwangen. Denn das Unternehmen konnte am Donnerstag respektable Zahlen für das abgelaufene Jahr präsentieren und vor allem eine große Perspektive für die kommenden Monate und Jahre aufzeigen.

Analysten und auch der Vorstand hatten mit rund 900 Millionen Euro gerechnet, was von Varta mit 903 Millionen minimal übertroffen wurde. Etwas deutlicher lag das EBITDA über den Schätzungen der Analysten. 283 Millionen statt 275 Millionen standen am Ende in den Büchern. Damit liegt die Marge nach wie vor bei beeindruckenden 30 Prozent.

Zukünftig sollen Akkus für E-Autos das Geschäft sichern. Denn hier arbeitet Varta gerade mit Hochdruck daran, die Experte aus den kleinen und Kleinst-Batterien in große Hochleistungszellen ...

