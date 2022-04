DJ Bayer bei Asundexian mit positiven Phase-2b-Ergebnissen

FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer hat beim noch nicht zugelassenen Prüfpräparat Asundexian in einer ersten Phase-2b-Studie positive Ergebnisse in Bezug auf die Sicherheit bei der Behandlung von Patienten mit Vorhofflimmern und dem Risiko eines Schlaganfalls erzielt. Asundexian wird als neue Behandlungsoption für die Thromboseprävention untersucht.

Wie der DAX-Konzern mitteilte, hätten Daten aus der sogenannten PACIFIC-AF-Studie gezeigt, dass Patienten mit Vorhofflimmern und Schlaganfallrisiko nach Verabreichung von Asundexian im Vergleich zum Blutverdünnungsmittel Apixaban signifikant niedrigere Blutungsraten hatten. Bei Patienten, die Asundexian erhielten, seien die Blutungsraten für den primären Endpunkt "schwere und klinisch relevante nicht schwere Blutung" um 67 Prozent niedriger gewesen als bei Apixaban, einem zugelassenen Blutverdünnungsmittel, das von Bayer-Wettbewerbern produziert wird.

Sowohl Dosen von 20 mg als auch von 50 mg Asundexian seien gut vertragen worden, beide Dosierungen hätten zu niedrigeren Blutungsraten in Vergleich zu Apixaban geführt, teilte der Pharmakonzern mit. Gleichzeitig sei eine deutliche Hemmung von FXIa, einem wichtigen Faktor im Blutgerinnungsprozess, erreicht worden.

Vorhofflimmern ist laut Mitteilung die häufigste anhaltende Herzrhythmusstörung, bei der sich potenziell Blutgerinnsel bilden können. Diese können sich lösen und zum Gehirn wandern, was zu einem Schlaganfall führen kann.

Die Studie ist laut Bayer als Phase-2-Dosisfindungsstudie geplant worden. Nach Analyse der Daten aus der Sicherheitsstudie wird im Laufe des Jahres über eine Phase-3-Wirksamkeitsstudie entschieden.

Die Ergebnisse der Studie hat Bayer zeitgleich auf der 71. Fachtagung des American College of Cardiology vorgestellt und in The Lancet veröffentlicht.

