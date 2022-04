Der Hamburger Windkraftanlagenbauer hat sich in den vergangenen Tagen endlich wieder von seiner besten Seite gezeigt. Denn zu Beginn der Woche veröffentlichten die Hamburger ihre Geschäftszahlen und konnten vor allem mit einem spektakulären Blick in die Zukunft bei Anlegern und Analysten punkten.

So wollen die Hamburger den Umsatz 2022 von 5,4 Milliarden auf bis zu 6 Milliarden Euro steigern. Gleichzeitig will sich Nordex endlich der Profitabilität widmen. Denn das war bisher das Sorgenkind. Immerhin musste Nordex im vergangenen Jahr einen Verlust von 230 Millionen Euro verkraften. Die Marge beim EBITDA (rund 53 Millionen) lag bei ziemlich exakt ein Prozent. Diese Rendite will Nordex im Jahr 2022 auf 1,0 bis 3,5 Prozent steigern.

An der Börse sorgten diese Zahlen für ein regelrechtes Feuerwerk. Noch am Montag notierte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...