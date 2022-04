Der Impfstoffhersteller steht vor einer enorm spannenden Börsenwoche. Denn am vergangenen Mittwoch hatten die Mainzer ihre Zahlen für das abgelaufene Jahr veröffentlicht. Am Ende standen fast 19 Milliarden Euro Umsatz und sensationelle 10,3 Milliarden Euro Gewinn in den Büchern (Umsatzrendite: 54,2 Prozent!). Dieses Geld will BioNTech in die Forschung investieren, aber auch an die Aktionäre ausschütten…

Denn BioNTech plant eine Sonderdividende in Höhe von zwei Euro je Aktie. Außerdem wollen die Mainzer im großen Stil Aktien zurückkaufen. Für insgesamt 1,5 Milliarden Euro wurde in ein Aktienrückkaufprogramm aufgelegt, das die nächsten zwei Jahre laufen soll. Beide Maßnahmen dürften der BioNTech-Aktie helfen. Der Aktienkurs konnte sich am Freitag etwas von der 170-Dollar-Marke nach oben absetzen ...

