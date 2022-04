Beim französischen Impfstoffentwickler Valneva wartet man weiterhin auf die Zulassung für den Totimpfstoff durch die europäische Arzneimittelagentur EMA. Vor wenigen Tagen hatte Valneva angekündigt, dass es seitens der Behörde noch einige Fragen gibt, aber dass man grundsätzlich davon ausgeht, dass die Zulassung im April erfolgt. Es könnte also durchaus schon in der kommenden Woche soweit sein. Zumal…

Die Aktienkursentwicklung am Freitag durchaus ein wenig "verdächtig" anmutete. Denn der Kurs schoss auf einmal regelrecht nach oben. Es sah ganz danach aus, als ob sich der ein oder andere Insider noch vor dem Wochenende eindecken wollte. Am Ende stand ein Plus von rund vier Prozent in den Büchern. Damit ist es bis zu den März-Tops bei knapp 18 Euro zwar noch ein gutes Stück, angesichts ...

