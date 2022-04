1.000% möglich?: Die Aktie könnte ein Anlegerdepot beflügeln: Sonoro Gold

Anzeige / Werbung

Analysten richten ihren Blick auf diese Aktie: Sonoro Gold. In 12 Monaten will die Firma mit der Goldproduktion starten - hier erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen.

Sonoro Gold Aktie: 1.000& Kurszuwachs möglich?

Es gibt nicht viele angehende Goldproduzenten, die noch zu so günstigen Kursen zu erhalten sind wie Sonoro Gold Corp. (TSX-V: SGO, FSE: 23SP). Entsprechend hoch ist das Potential, denn wenn auch nur das Basisszenario Realität werden sollte, winken Kursgewinne im dreistelligen Prozentbereich.

Geschaffen hat diese Chance ein Markt, der in den vergangenen Monaten nicht so genau hingeschaut hat. Dadurch winken mutigen Anlegern, die jetzt entschlossen zugreifen, außergewöhnliche Chancen.

Vorgestellt wurde das Basisszenario für den im nächsten Jahr beginnenden Bergbau im letzten Herbst, denn zahlreiche erfolgreiche Bohrungen haben die Goldressource von Sonoro Gold auf dem mexikanischen Cerro-Caliche-Projekt auf rund 400.000 Unzen anwachsen lassen.

Das Cerro-Caliche-Projekt von Sonro Gold in Mexico

Selbst wenn keine einzige weitere Unze mehr dazu kommen sollte, reicht dies für ein Minenleben von sieben Jahren.

Besonders attraktiv für die Aktionäre ist dabei, dass die Kosten für den Aufbau der Mine so gering sind, dass sie in nur 2,2 Jahren amortisiert sein werden. Danach beginnt die Zeit, in der nur noch verdient wird. Sie wird aktuell mit rund fünf Jahren angenommen. Doch das letzte Wort ist noch nicht gesprochen, denn Sonoro Gold hat das Cerro-Caliche-Projekt bis jetzt nur zu gut einem Drittel durch Bohrungen eingehender erkundet.

Es ist also noch reichlich Explorationspotential vorhanden und dieses will das Unternehmen in den kommenden Jahren selbstverständlich heben. Aus diesem Grund läuft bereits jetzt ein intensives Bohrprogramm. Es verfolgt das Ziel, die vorhandene Ressource mindestens zu verdoppeln. Das würde bedeuten, dass sich die Nutzungsdauer der Mine bei gleicher Produktionsleistung ebenfalls verdoppeln würde.

Der Goldpreis hat in den letzten Monaten einen Schub bekommen

Höherer Goldpreis, höhere Gewinne für Sonoro Gold

Der von der vorläufigen Studie zur Wirtschaftlichkeit des Projekts errechnete Gewinn könnte sich auch aus anderen Gründen noch weiter erhöhen, denn in der Studie wurde mit einem Goldpreis von 1.750 US-Dollar je Unze und einem Silberpreises von 22 US-Dollar je Feinunze gerechnet. Da das aktuelle Preisniveau für beide Edelmetalle deutlich höher ist, schlummert hier weiteres Potential, das den Aktienkurs beflügeln kann.

Den größten Hebel auf noch höhere Gewinne stellt allerdings nicht der Goldpreis dar. Viel entscheidender sind an dieser Stelle die von Sonoro Gold zuletzt durchgeführten Bohrungen. Sie durchschnitten nicht nur Erze mit niedrigen Goldgehalten, sondern trafen auf Zonen mit 37,9 und 46,5 g/t Gold.

Bohrkerne von Sonoro Gold

Derartig hochgradig vererzte Zonen hatten die früheren Bohrungen nie durchschnitten. Daher bietet sich nun die Chance, das Cerro-Caliche-Projekt auch hinsichtlich der Goldausbeute und der daraus resultierenden Produktionsgewinne auf eine andere Ebene zu heben.

Die Zeit drängt, denn der Markt wird die Fakten nicht ewig ignorieren können

Obwohl diese Ergebnisse schon seit einiger Zeit öffentlich sind, hat der Markt auf sie noch nicht reagiert. Das heißt, wer jetzt einsteigt, bekommt noch zu den alten Preisen eine völlig neue und wesentlich verbesserte Situation.

Eine solche kann man sich als Investor nur wünschen, denn das Risiko sinkt von Tag zu Tag, doch die Sorono-Aktie notiert immer noch unter 0,20 kanadischen Dollar. Dabei liegen die Preisziele der Analysten bereits bei über einem Dollar.

Ewig werden die niedrigen Kurse bestimmt nicht Bestand haben, denn der Beginn der Produktion rückt näher. Außerdem ist schon für Mitte April eine überarbeitete Version der Wirtschaftlichkeitsstudie angekündigt. Von ihr ist durchaus zu erwarten, dass sie einige der noch zögernden Anleger zum Kauf der Aktie bewegen wird.

Deshalb ist für alle, die sich den günstigen Kurs noch sichern wollen, Eile geboten.

Mehr zu Sonoro Gold unter: events.axinocapital.de/sonoro-gold/

Bitte beachte unseren Disclaimer - die oben genannte Beschreibung s ist keine Kaufempfehlung & keine Anlageberatung! Beim Investieren ist immer mit Risiken bis hin zu einem Totalverlust zu rechnen!

Die vorliegende Präsentation wurde von der AXINO Media GmbH erstellt und wird auf sämtlichen Kommunikationskanälen der Marke axinocapital veröffentlicht. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzen sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der AXINO Media GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der AXINO Media GmbH und ihren Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die AXINO Media GmbH und/oder deren Mitarbeiter, verbundene Unternehmen, Partner oder Auftraggeber, Aktien der Sonoro Gold Corp. halten, beziehungsweise halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen.

Ein weiterer Interessenkonflikt besteht darin, dass zwischen der AXINO Media GmbH und den in dieser Präsentation besprochenen Unternehmen ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag besteht. Demnach wird die AXINO Media GmbH entgeltlich für ihre Berichterstattung entlohnt.

Jede Reproduktion, Veränderung oder Verwendung dieser Präsentation ohne vorherige schriftliche Zustimmung der AXINO Media GmbH ist unzulässig.

Enthaltene Werte: XD0002747026,CA83571A1021