Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker - diesen Satz kennen wir alle. Er ist auch deshalb so bekannt, weil viele Menschen Angst vor Nebenwirkungen haben. Petra Terdenge hat sich erkundigt, ob diese Sorge berechtigt ist:Sprecherin: Es ist immer richtig, achtsam zu sein, wenn wir Medikamente einnehmen. Angst vor Nebenwirkungen ist aber nicht nötig, sagt Dr. Lillian Reiter von der Apotheken Umschau:O-Ton Lillian Reiter 20 sec."Man muss einfach wissen: es gibt Nebenwirkungen, und auch jedes einzelne Medikament hat Nebenwirkungen. Aber nicht jeder bekommt Nebenwirkungen. Und wenn man zum Arzt geht: der Arzt verschreibt ein Medikament, dann wägt der Arzt ab, ob der Nutzen für den einzelnen Patienten das Risiko der Nebenwirkungen überwiegt."Sprecherin: Das Risiko lässt sich nie hundertprozentig ausschließen. Aber in Deutschland gibt es strenge Auflagen durch das Arzneimittelgesetz:O-Ton Lillian Reiter 17 sec."Die Unternehmen sind verpflichtet, sich auch nach der Zulassung noch um die Wirksamkeit und Sicherheit ihrer Produkte zu kümmern. Außerdem kümmern sich zwei Behörden in Deutschland um die Nebenwirkungen. Und Ärzte, Apotheker und Zahnärzte sind über ihre Berufsordnungen verpflichtet, Nebenwirkungen zu melden."Sprecherin: Jede Nebenwirkung, die ein Medikament auslöst, sollte ernst genommen werden. Patienten haben deshalb die Möglichkeit, einen wichtigen Beitrag zu leisten, wenn sie eine Nebenwirkung spüren:O-Ton Lillian Reiter 20 sec."Selber melden! Auf Verdacht können Sie Nebenwirkungen selber melden. Jetzt haben Sie ein paar Tage nach der Einnahme des Medikaments einen Schwindel. Den melden Sie, und Sie stellen sich das jetzt so vor, dass, wenn viele Patienten die gleiche Nebenwirkung melden, dann kommt diese letztendlich als neue bekannte Nebenwirkung in die Packungsbeilage des Medikaments."Abmoderation: Auf diese Weise kann jeder auf ganz einfache Weise, übrigens anonym, zur Sicherheit von Arzneimitteln beitragen, schreibt die Apotheken Umschau. Nebenwirkungen kann man melden unter www.nebenwirkungen.bund.de, dies ist eine gemeinsame Seite des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte und des Paul-Ehrlich-Instituts.Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.dePressekontakt:Katharina Neff-NeudertUnternehmenskommunikationTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5187612