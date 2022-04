KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zu USA/Ukraine-Krise:

"Der Westen muss den Preis für Putin mit dem Dreischritt aus weiteren Waffenlieferungen, stärkeren Sanktionen und diplomatischer Isolierung weiter erhöhen. Jedes Zögern verschaffte dem Autokraten einen Vorteil. Denn anders als Biden muss Putin sich keinen echten Wahlen stellen. Ironischerweise droht in Washington eher ein Wechsel der Macht als in Moskau. Bidens Präsidentschaft leidet unter der tiefen Spaltung der amerikanischen Gesellschaft. Und in der Ukraine entscheidet sich das Kräftemessen zwischen Autokratie und Demokratie.2/yyzz/DP/nas