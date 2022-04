DJ WOCHENEND-ÜBERBLICK Unternehmen/2. und 3. April 2022

Die wichtigsten Meldungen zu Unternehmen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

COMPANY TALK/TUI erwartet Preissteigerungen bei Last-Minute-Reisen

Tui-Deutschland-Chef rechnet bei Last-Minute-Reisen mit Preissteigerungen. Preiserhöhungen bei Last-Minute-Angeboten von bis zu 10 Prozent "werden keine Seltenheit sein", sagte TUI-Deutschland-Chef Stefan Baumert der Bild am Sonntag. Zum Ferienstart gebe es "wegen der hohen Energiekosten kaum Spielraum für Discounts und somit auch weniger Schnäppchen". Die allgemeinen Preissteigerungen würden aber noch nicht auf die Pauschalreiseangebote durchschlagen.

Versicherungs-Beschäftigte verdienen ab September 3% mehr

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und der Arbeitgeberverband für das private Versicherungsgewerbe haben sich Verdi und dem AGV zufolge in der dritten Verhandlungsrunde auf einen Tarifabschluss für die rund 160.000 Beschäftigten im Innendienst der privaten Versicherungswirtschaft geeinigt. Der Einigung waren laut Verdi Streiks in zahlreichen Versicherungsunternehmen vorausgegangen.

Nordex Group meldet Cyber-Vorfall - Abschaltung von Systemen

Der Windturbinenhersteller Nordex war Ziel eines Cyber-Angriffs. Wie die im SDAX und TecDAX notierte Nordex SE mitteilte, habe die IT-Sicherheit des Unternehmens frühzeitig bemerkt, am 31. März Ziel eines Cyber-Vorfalls zu sein. "Die Störung wurde frühzeitig bemerkt, und Gegenmaßnahmen wurden umgehend gemäß entsprechender Krisen-Protokolle eingeleitet", teilte die Nordex SE mit. Rein vorsorglich seien dementsprechend die IT-Systeme mehrerer Geschäftsbereiche an verschiedenen Standorten abgeschaltet worden. Von der Abschaltung der Systeme können "Kunden, Mitarbeiter und andere Stakeholder" betroffen sein. Der Rostocker Konzern werde über neue Erkenntnisse informieren, sobald diese vorliegen.

Flugtaxi-Firma Lilium verschiebt Marktstart auf 2025

Die Elektro-Flugtaxis von Lilium werden Unternehmenschef Daniel Wiegand zufolge ein Jahr später als angekündigt auf den Markt kommen. Statt bisher 2024 wird nunmehr im Jahr 2025 die Zulassung des Elektro-Senkrechtstarters und damit der Beginn des kommerziellen Betriebs erwartet. Wie Lilium-Chef Daniel Wiegand im Gespräch mit Welt am Sonntag sagte, gibt es mehrere Gründe für die Verschiebung. Hierzu zählten leichte Verzögerungen bei der Auslegung des Modells, die Covid-Pandemie und Detailgespräche mit den Zulassungsbehörden.

S&P Global, USA schließen Vergleich wegen Russland-Sanktionen

S&P Global Inc. hat im Zusammenhang mit Vorwürfen, es habe bei der Kreditvergabe an den russischen Ölproduzenten Rosneft nach 2014 gegen US-Sanktionen verstoßen, einem Vergleich mit der US-Regierung zugestimmt.

UPDATE/Amazon-Mitarbeiter votieren für erste US-Gewerkschaftsgründung

Bei Amazon formiert sich die erste Gewerkschaft in den USA. Mitarbeiter eines Standortes in New York stimmten für die Gründung einer Vertretung. Das ist ein wichtiger Sieg für Gewerkschaftsaktivisten, die seit langem versuchen, eine Arbeitnehmervertretung beim zweitgrößten privaten Arbeitgeber der USA zu implementieren.

Amazon-CEO erhält 212,7 Mio USD an Vergütung für 2021

Amazon-CEO Andy Jassy erhält für 2021, das erste Jahr an der Spitze des Tech-Riesen und Online-Versandhändlers, eine Vergütung in Höhe von 212,7 Millionen US-Dollar.

