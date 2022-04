DJ PTA-Adhoc: Montana Aerospace AG: DIE MONTANA AEROSPACE MELDET STARKE FINANZERGEBNISSE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Reinach (Aargau), 4. April 2022 [ Ad hoc Mitteilung gemäß Art. 53 SIX-Kotierungsreglement ]

DIE MONTANA AEROSPACE AG MELDET STARKE FINANZERGEBNISSE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021. UMSATZSTEIGERUNGEN UM 25 % UND EINE SOLIDE ENTWICKLUNG BEIM BEREINIGTEN EBITDA (+25 %) UNTERMAUERN DIE POSITIVEN AUSSICHTEN IN DER VON WIEDERAUFSCHWUNG UND KONSOLIDIERUNGEN GEPRÄGTEN GLOBALEN LUFTFAHRTINDUSTRIE.

Die Montana Aerospace AG (die "Gesellschaft") und ihre Tochterunternehmen (die "Gruppe" oder "Montana Aerospace"), ein führender hochgradig integrierter Hersteller und Lieferant von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Sektoren Luftfahrt, E-Mobility und Energy mit weltweiten Entwicklungs- und Produktionsstandorten veröffentlicht heute ihren ersten Jahresbericht, mit weiteren Wachstumsaussichten für die Zukunft.

DIE HÖHEPUNKTE DES JAHRES 2021

* Kapitalmarkt: Erfolgreicher Börsengang im Mai 2021 bringt die für organische und anorganische Wachstumschancen benötigte finanzielle Flexibilität. * Finanzkennzahlen: Die Umsätze stiegen im Jahresvergleich um 24,9% auf 790,1 Mio. Euro [ 1 ] , mit einer analogen Entwicklung des bereinigten EBITDA [ 2 ] auf 56,1 Mio. Euro (+25,2% gegenüber dem Vorjahr) - beides Zeichen dafür, dass die Gruppe die Covid-19-Krise nachhaltig überstanden hat und gestärkt daraus hervorgegangen ist. * Bilanz: Solide Bilanzstruktur mit EUR 81,8 Mio. Nettoverschuldung (entspricht einem Verhältnis von 1,45x Nettoverschuldung/EBITDA), EUR 509,1 Mio. an liquiden Mitteln sowie einer Eigenkapitalquote von 50,5%. * Finanzkennzahlen: CAPEX-Investments in Höhe von 121,4 Mio. Euro im Jahr 2021. Insgesamt belaufen sich die Investitionen seit 2018 auf mehr als 580 Mio. Euro, was uns nicht nur einen wesentlichen Vorsprung sondern auch die notwendige Widerstandskraft gegen Marktturbulenzen im gegenwärtig unsicheren Marktklima verschafft. * Guidance: Mit rund 1,1 Milliarden Euro Umsatz (davon 87% organisches und 13% anorganisches Wachstum) und einem bereinigten EBITDA im hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich, Guidance für 2022 bestätigt * Produktion: Das Hochfahren der neuen Werksanlagen in Baia Mare und Mediescu Aurit (Rumänien) sowie in Da Nang (Vietnam) läuft nach Plan und die letzten Schritte stehen bevor. Der Baubeginn für eine neue Werksanlage in Bosnien-Herzegowina (Energy-Segment) hat bereits stattgefunden. * M&A: Umsetzung der M&A-Strategie mit 5 Signings - ASCO Industries aus Belgien, der brasilianische Kupferdrahtspezialist São Marco, das auf Titanverarbeitung spezialisierte französische Unternehmen Cefival, die im Bereich Industrie 4.0 höchst innovative IH Tech aus Österreich und der Erwerb der verbleibenden 25% an unserer brasilianischen Tochtergesellschaft im Energy-Segment. * ESG: Vermehrte Investitionen in Photovoltaikanlagen an unseren Produktionsstandorten, mit dem Ziel stärkerer Unabhängigkeit von Rohstoffpreisen und Anhebung des Ökostromanteils. * Human Resources: Kai Arndt wurde 2021 als COO Vorstandsmitglied bei Montana Aerospace. Angesichts seines umfassenden Fachwissens im Bereich Flugzeugstrukturbau wird Hr. Arndt nicht nur die Leitung unseres ,Aerostructures'-Segments übernehmen, sondern auch als CEO von ASCO Industries fungieren. * Human Resources: Darüber hinaus hat Silvia Buchinger als Global CHRO im Vorstand von Montana Aerospace die Personalagenden übernommen und verstärkt Initiativen im Bereich Talentgewinnung und Arbeitsplatzgestaltung.

2021: EIN JAHR DES AUFSCHWUNGS UND VORBEREITUNG AUF DEN PRODUKTIONSAUSBAU

Mit einem Umsatzerlös von 790,1 Mio. Euro verzeichnet Montana Aerospace einen Zuwachs von 25% im Vergleich zum Vorjahr und hat damit beinahe wieder das Vorkrisenniveau erreicht. Mit einem 25%igen Anstieg des bereinigten EBITDA auf 56,1 Mio. Euro, konnten wir auch wesentliche Ertragssteigerungen erzielen. Alle drei Segmente - Aerospace, E-Mobility und Energy - haben zu dieser äußerst erfreulichen Entwicklung beigetragen.

Das Management von Montana Aerospace hat die Krise als Chance verstanden. Die Weiterverfolgung der zum Zeitpunkt des Börsengangs angekündigten M&A-Strategie hat uns dabei geholfen, große Fortschritte zu erzielen. Mit der Übernahme der belgischen ASCO-Gruppe hat sich Montana Aerospace als führender Anbieter von Auftriebshilfen positioniert und ihr Fachwissen im Bereich der maschinellen Bearbeitung von Hartmetallen und der Fertigung komplexer Großkomponenten wesentlich erweitert. Künftig wird ein guter Anteil der Hartmetall-Basisteile aus unseren eigenen Extrusionswerken kommen - von Cefival, dass im Mai 2021 übernommen und in die Montana Aerospace eingegliedert wurde, ebenso wie aus der neue gebauten Titanextrusionsanlage in Baia Mare (Rumänien).

Unsere neuen Werke in Baia Mare (Rumänien) und Da Nang (Vietnam) haben planmäßig den Betrieb aufgenommen. Nachdem 2020 die Nachfrage aufgrund der Pandemie stark eingebrochen war, profitieren die neuen Werksanlagen schon jetzt vom durchgängigen Wiederaufschwung in der Luftfahrtbranche. Mehr als 90% der Maschinen und Geräte sind zur Inbetriebnahme bereit, die von unseren Kunden geforderten Verfahrenszulassungen wurden erteilt, Musterteile wurden erfolgreich gefertigt und über 90% der mehr als 6.000 neuen Teile wurden bereits kundenseitig zur Serienfertigung freigegeben. Mit Umsatzerlösen im zweistelligen Millionenbereich, haben die beiden neuen Werke bereits 2021 einen ersten Beitrag zum Unternehmenswachstum geleistet. Mit Beginn der Serienfertigung im Jahr 2022 ist eine überproportionale Umsatzsteigerung zu erwarten.

Im Einklang mit unserer langfristigen Strategie, haben wir unsere nächste geplante Investition vorgenommen, nämlich die Errichtung der neuen Heavy-Press-Anlage in Mediescu Aurit (Rumänien). Die 8.300 Tonnen schwere Anlage zur horizontalen Wärmebehandlung ist ein technologisches Spitzenprodukt in der Fertigung hoch beanspruchbarer Profile für die Luftfahrtindustrie. Mit dem für 2022 geplanten Bau einer angeschlossenen Recycling- und Pressbolzengießerei steht uns in Zukunft eine der leistungsstärksten, umweltfreundlichsten und kosteneffizientesten Anlagen ihrer Art weltweit zur Verfügung. Von der Grundsteinlegung bis zur Auslieferung der ersten Musterteile an unsere Kunden, vergingen nicht einmal acht Monate - eine unglaubliche Leistung, die unsere Mitarbeiter und Lieferanten hier vollbracht haben, und eine, die zeigt, was die Montana Aerospace zu leisten imstande ist.

FINANZKENNZAHLEN

Nach unserem Börsengang im Mai, bei dem wir rund 400 Millionen Euro aufbringen konnten, und unserer erfolgreichen Kapitalerhöhung im November (rund 150 Millionen Euro) sind wir ideal dafür aufgestellt, die anlässlich unseres Börsengangs vorgestellten M&A-Pläne weiter umzusetzen. Den Beweis dafür haben wir bereits mit unseren - trotz eines turbulenten Marktumfelds - durchgeführten jüngsten Akquisitionen erbracht. Die ersten positiven Auswirkungen der Konsolidierung in der Luftfahrtzulieferkette erwarten wir uns nicht nur in Bezug auf Synergieeffekte aus den M&As, sondern auch durch die Möglichkeit zur Übernahme von Aufträgen weniger resilienter Mitbewerber. Darüber hinaus stellen unsere starke Eigenkapitalbasis (50,5%) und unsere niedrige Nettoverschuldung von weniger als 5% (81,8 Mio. Euro) der Bilanzsumme für unsere Kunden, Partner und Aktionäre eine solide Stabilitätsgarantie dar.

Das gute Geschäftsergebnis der Gruppe beruht nicht nur auf einer soliden Vermögenslage, sondern auch darauf, dass mit der Übernahme von ASCO das ,Aerospace'-Segment wieder die Spitzenposition einnimmt und als Wachstumsmotor fungiert. Zudem ist es uns gelungen, als Absicherung im Hinblick auf die derzeitigen Preisunsicherheiten auf den Rohstoffmärkten, aktiv entsprechende Lagerbestände aufzubauen. Mit Hilfe unserer langen Wertschöpfungskette, der Recycling-Möglichkeiten und der höheren Rohstofflagerbestände sorgen wir proaktiv für eine Verringerung des Risikos von Lieferengpässen oder Preisschwankungen in der globalen Materiallieferkette. Obwohl diese Maßnahmen zu einem Anstieg unseres Umlaufvermögens geführt haben, sehen wir bereits positive Auswirkungen in der gestiegenen Resilienz im Tagesgeschäft.

Darüber hinaus wurde im Jahr 2021 eine stark verbesserte Produktionsleistung (Nettoumsatz plus Bestandsveränderung der Fertigerzeugnisse) erzielt, wobei die Personalkosten (173,6 Mio. Euro gegenüber 157,0 Mio. Euro) im Einklang mit der Zunahme der Mitarbeiterzahl und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (102,4 Mio. Euro gegenüber 93,7 Mio. Euro) gestiegen sind. Als vorbereitende Maßnahme auf eine Steigerung des Shipset Values aufgrund von Marktanteilsgewinnen und höheren Build Rates im Jahr 2022, hat Montana Aerospace die Mitarbeiteranzahl in 2021 auf rund 5.550 erhöht (wobei die ca. 1.100 im Wege der ASCO-Übernahme hinzugekommenen Mitarbeiter noch nicht eingerechnet sind). Über qualifiziertes Personal zu verfügen, betrachten wir als eine unabdingbare Voraussetzung für künftiges Wachstum.

GANZJAHRESENTWICKLUNG NETTOUMSATZ UND BEREINIGTES EBITDA PRO SEGMENT

in Mio. Euro Aerospace E-Mobility Energy 2021 2020 2021 2020 2021 2020 Nettoumsatz 284.9 264,6 122,5 89,2 383,0 278,9 Ber. EBITDA 42.9 43,3 6,5 -4,9 8,6 8,2

