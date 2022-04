"Just Do It" ist einer der bekanntesten Werbeslogans der Welt. Nike hat sich damit ein ewiges Denkmal gesetzt. Wer Großes schaffen will, muss einfach anfangen - ganz egal, ob Hobbysportler:in oder Profi. Da ist was dran, sagt unser Autor. Der Claim soll alle ansprechen und dank seiner Klarheit erreicht er sein Ziel - auch bei mir. Nicht, weil ich für einen Marathon trainiere oder neue Fitness-Ziele verfolge, sondern weil er für mich ein täglicher Reminder ist, endlich "ins Doing zu kommen". Neuer Sinn fürs Operative - wider die "Analysis paralysis" Anfang des Jahres habe ich in einem Linkedin-Beitrag einen etwas nüchternen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...